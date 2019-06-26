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В аеропорту Запоріжжя затримали терориста


Також прикордонники затримали громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції

У пункті пропуску "Запоріжжя" прикордонники затримали громадянина Таджикистану, який значився у міжнародному розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

У державній службі зазначили, що іноземець прибув до Запоріжжя авіарейсом з Туреччини нібито з туристичною метою, але, як з’ясувалося, входить до однієї з ісламських терористичних організацій. Також прикордонники затримали громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції. 

"За обидвома фактами поінформованого Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Іноземців передано співробітникам Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018 року контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбування покарання з тимчасово окупованої території у українських пенітенціарних установ.

Нагадаємо, цього року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження щодо десяти громадян Росії через шпигунські дії на території України. 

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