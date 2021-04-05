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В аэропорту Варшавы из-за "минирования" провели эвакуацию пассажиров

Автор: Артур Родивилов

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали из-за сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. Борт прилетел в Варшаву из Стамбула.

Об этом сообщила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

По ее словам, все указывает на то, что сообщение о минировании было ложным.

"В службы аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Идет эвакуация пассажиров", - сказала пресс-секретарь.

Никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили.

Напомним, в феврале по Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуировали людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за лжеминирование. Его приняли в начале марта.

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Новости Украины минированиеаэропорт
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