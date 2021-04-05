В аэропорту Варшавы из-за "минирования" провели эвакуацию пассажиров

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали из-за сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. Борт прилетел в Варшаву из Стамбула.

По ее словам, все указывает на то, что сообщение о минировании было ложным.

"В службы аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Идет эвакуация пассажиров", - сказала пресс-секретарь.

Никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили.