В аеропорту Варшави через "мінування" провели евакуацію пасажирів

Понад 100 пасажирів і екіпаж літака авіакомпанії Turkish Airlines евакуювали через повідомлення про те, що на борту може бути закладена бомба. Борт прилетів до Варшави зі Стамбула.
Про це повідомила Польському агентству друку прес-секретар місцевого відділення прикордонної охорони Дагмара Белец-Янас.
За її словами, все вказує на те, що повідомлення про мінування було хибним.
"В аеропорту імені Шопена надійшла інформація про те, що на борту одного з літаків може бути вибуховий пристрій. Йде евакуація пасажирів", - сказала прес-секретар.
Жодних підозрілих предметів на борту літака не виявили.
Нагадаємо, в лютому в Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за лжемінування. Його прийняли на початку березня.