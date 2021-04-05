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В аеропорту Варшави через "мінування" провели евакуацію пасажирів

Автор: Артур Родивилов

Понад 100 пасажирів і екіпаж літака авіакомпанії Turkish Airlines евакуювали через повідомлення про те, що на борту може бути закладена бомба. Борт прилетів до Варшави зі Стамбула.

Про це повідомила Польському агентству друку прес-секретар місцевого відділення прикордонної охорони Дагмара Белец-Янас.

За її словами, все вказує на те, що повідомлення про мінування було хибним.

"В аеропорту імені Шопена надійшла інформація про те, що на борту одного з літаків може бути вибуховий пристрій. Йде евакуація пасажирів", - сказала прес-секретар.

Жодних підозрілих предметів на борту літака не виявили.

Нагадаємо, в лютому в Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за лжемінування. Його прийняли на початку березня.

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Новини України мінуванняаэропорт
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