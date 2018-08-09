В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту им. Ататюрка столкнулись два "Боинга"

В Стамбуле в аэропорту им. Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Kokpit.Aero.

Известно, что столкнулись Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Фото: аэропорт им. Ататюрка (kokpit.aero)

Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Пассажиров Turkish Airlines отправят в Грецию другим самолетом.

Напомним, 4 августа, в швейцарских Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны Junkers Ju-52. Полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета.