В аеропорту Стамбула зіткнулися два пасажирських літаки

В аеропорту ім. Ататюрка зіткнулися два"Боїнга"

У Стамбулі в аеропорту ім. Ататюрка в зоні паркування лайнерів зіткнулися два пасажирських літаки. Про це повідомляє Kokpit.Aero.

Відомо, що зіткнулися Boeing 787, що належить Royal Air Maroc, і Boeing 777 Turkish Airlines. Зіткнення сталося біля міжнародного терміналу в той час, коли один з літаків рухався до своїх воріт забирати пасажирів.

Лайнер Royal Air Maroc готувався до вильоту в Нью-Йорк. У той же час марокканський літак повинен був вилетіти до Греції. Марокканський літак під час руху зачепив крилом задню частину фюзеляжу турецького Boeing.

Фото: аеропорт ім. Ататюрка (kokpit.aero)

Ушкодження отримали обидва літаки, зараз фахівці вивчають наслідки інциденту. Також розпочато розслідування. Про потерпілих в результаті аварії не повідомляється. Пасажирів Turkish Airlines відправлять в Грецію іншим літаком.

Нагадаємо, 4 серпня, в швейцарських Альпах розбився літак часів Другої світової війни Junkers Ju-52. Поліція Швейцарії підтвердила загибель 20 людей в результаті падіння літака.