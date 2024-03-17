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Біля аеропорту. У РФ заявили про збиття двох безпілотників під Москвою

Фото: мер Москви Сергій Собянін (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в Московській області збили два безпілотники, які летіли на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна.

"Сьогодні силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - повідомив Собянін.

Від Домодєдово до центру Москви відстань 46,4 км.

Атаки безпілотників у Росії

Раніше ми повідомляли, що безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ. В результаті виникла пожежа.

На день раніше безпілотники нібито збивали в Курську. Жителі міста чули вибухи, влада заявила про нібито роботу ППО.

Рано вранці 13 березня безпілотники атакували нафтозавод у Рязані . Виникла пожежа.

Вночі того дня вибухи чули мешканці трьох російських областей. Регіони атакували дрони, є руйнування та постраждалі.

 

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Москва