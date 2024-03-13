Другу ніч поспіль. Дрони атакували кілька областей РФ
Вночі 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалі.
Про це - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкого, Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта, Telegram-канал Воронезької області Олександра Гусєва.
У Бєлгородській області під обстріл потрапило місто Шебекіне. За словами губернатора В’ячеслава Гладкого, є постраждалі.
"За попередньою інформацією, є один постраждалий - це співробітник промислового підприємства. У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода", - повідомив губернатор.
При повторному обстрілі пошкоджено багатоповерхівку та лінію електропередач. Декілька населених пунктів залишилися без світла.
"При повторному обстрілі, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, є задимлення в боксі на території промислового підприємства. Також пошкоджено лінію електропередач. Тимчасово без світла залишаються абоненти міста Шебекине, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань", - повідомив Гладков.
У Курській області, за словами губернатора, оголошували ракетну небезпеку та працювала система ППО. Пізніше Старовойт заявив про, нібито, збиті, три дрони.
"Силами ППО в Курському районі збито три безпілотники", - написав Старовойт.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про роботу коштів ППО.
"На території регіону кілька разів працювали системи ППО. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів", - повідомив Гусєв.
Також губернатор заявив про, нібито, збитий безпілотник.
"Дежурними засобами ППО у Воронезькій області виявлено та ліквідовано дрон. За попередніми даними, наслідків на землі немає", - повідомив Гусєв.
Детальніше про нічну атаку дронів по Росії 12 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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