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В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 00:21
Фото: столкновение самолетов в Париже (Le Parisien)
Фото: столкновение самолетов в Париже (Le Parisien)

В результате инцидента никто не пострадал

В Париже в аэропорту Руасси - Шарль де Голль столкнулись два пассажирских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Parisien.

По информации издания, самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines на рулежной дорожке.

При столкновении крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus.

Вылет самолета Air France был отменен.

В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проводит расследование происшествия.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту было 189 человек, никто не выжил.

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