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В аеропорту Парижа зіткнулися два пасажирські літаки

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 00:21
Фото: зіткнення літаків у Парижі (Le Parisien)
Фото: зіткнення літаків у Парижі (Le Parisien)

У результаті інциденту ніхто не постраждав

У Парижі в аеропорту Руассі - Шарль де Голль зіткнулися два пасажирські літаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Parisien.

За інформацією видання, літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який мав вилетіти на французький острів Сен-Мартен у Карибському морі, зіткнувся з лайнером американської компанії Delta Air Lines на стерновій доріжці.

При зіткненні крило літака авіакомпанії США зачепило хвіст Airbus.

Виліт літака Air France був скасований.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, всі пасажири були відправлені до пункту призначення резервним бортом.

Французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації проводить розслідування події.

Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. На його борту було 189 осіб, ніхто не вижив.

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