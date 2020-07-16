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В аеропорту Одеси затримали фігуранта справи про пожежу в "Токіо Стар"

Одеса, Четвер 16 липня 2020 14:32
В аеропорту Одеси затримали фігуранта справи про пожежу в "Токіо Стар"
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Думська)
Автор: РБК-Україна

Фігурант був оголошений в розшук за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки

В аеропорту Одеси затримали одного з фігурантів справи про пожежу в готелі "Токіо Стар" в серпні 2019 року. Підозрюваний був оголошений в розшук.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеси.

Повідомляється, що фігурант намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса". Він є колишнім директором одеського готелю, якого розшукували за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відзначимо, у справі про пожежу в готелі в розшук були оголошені головний інженер і співвласник Сергій Дурач. За даними місцевих ЗМІ, в аеропорту був затримано саме Дурача.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу про пожежу в готелі "Токіо Стар" направлено до суду, на сьогодні в ньому проходять три фігуранти - старший адміністратор, адміністратор і співвласник, місцевий бізнесмен Вадим Чорний.

Пожежа сталася в серпні 2019 року, в результаті загинули 9 осіб і ще 19 постраждали.

Готель був одним із найбюджетніших в Одесі, при цьому за документами значився як "складські приміщення". Документів, які б дозволяли в будівлі проживати людям, не було.

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