В аэропорту "Одесса" самолет совершил аварийную посадку

Учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил аварийную посадку в аэропорту “Одесса”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел в 12:53. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя.

"Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома “Гидропорт”. На борту находилось 2 человека. Никто из них не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.