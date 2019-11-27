В аеропорту "Одеса" літак здійснив аварійну посадку

Навчально-тренувальний літак YAK-18 здійснив аварійну посадку в аеропорту “Одеса”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що інцидент стався о 12:53. Причиною вимушеної посадки стала відмова двигуна.

"Повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому “Гідропорт”. На борту знаходилось 2 людей. Ніхто з них не постраждав. Аеропорт працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.