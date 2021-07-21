В аэропорту Львова задержали девять рейсов из-за инцидента с "подозрительной сумкой"

С 11:46 аэропорт работает в штатном режиме.

"Ситуация привела к задержке 9 рейсов на вылет", - сообщила администрация аэропорта.

Также в аэропорту рассказали детали инцидента. В частности, уточняется, что около 9 утра была обнаружена оставленная сумка для ноутбука.

Служба авиационной безопасности провела необходимые предварительные мероприятия в терминале аэропорта и прилегающих территориях до приезда спецслужб. Все пассажиры и персонал из аэропорта (более 300 человек) были эвакуированы, а патрульная полиция перекрыла въезды на территорию аэропорта.