В аэропорту Львова задержали девять рейсов из-за инцидента с "подозрительной сумкой"

Сегодня в аэропорту Львова проверяли информацию о взрывчатке в "подозрительной сумке для ноутбука". Инцидент привел к задержке 9 авиарейсов на вылет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
С 11:46 аэропорт работает в штатном режиме.
"Ситуация привела к задержке 9 рейсов на вылет", - сообщила администрация аэропорта.
Также в аэропорту рассказали детали инцидента. В частности, уточняется, что около 9 утра была обнаружена оставленная сумка для ноутбука.
Служба авиационной безопасности провела необходимые предварительные мероприятия в терминале аэропорта и прилегающих территориях до приезда спецслужб. Все пассажиры и персонал из аэропорта (более 300 человек) были эвакуированы, а патрульная полиция перекрыла въезды на территорию аэропорта.
Ранее в полиции сообщили, что сумку ликвидировали с помощью специального робота. Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружено. Все изъятое направлено на экспертное исследование.