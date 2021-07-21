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Могла быть бомба. Полиция обезвредила обнаруженную в аэропорту Львова сумку

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Среда 21 июля 2021 12:41
Могла быть бомба. Полиция обезвредила обнаруженную в аэропорту Львова сумку Фото: в аэропорту Львова обезвредили сумку, в которой могла быть бомба (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту Львова нашли сумку, в которой могла быть взрывчатка. Ее ликвидировали с помощью специального робота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Утром сотрудники аэропорта обнаружили подозрительную сумку и вызвали правоохранителей. Было эвакуировано более 300 работников и пассажиров.

Полицейские обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Подозрительную сумку, в которой могла быть взрывчатка, специалисты-взрывотехники, соблюдая все меры безопасности и используя спецоборудование, вывезли и обезвредили за пределами помещения аэропорта", - говорится в сообщении.

Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружено. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Фото: ситуация в аэропорту (lv.npu.gov.ua)

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