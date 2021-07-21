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У аеропорту Львова затримали дев'ять рейсів через інцидент з "підозрілою сумкою"

Автор: РБК-Україна

Сьогодні в аеропорту Львова перевіряли інформацію про вибухівку у "підозрілій сумці для ноутбука". Інцидент призвів до затримки 9 авіарейсів на виліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

З 11:46 аеропорт працює в штатному режимі.

"Ситуація призвела до затримки 9 рейсів на виліт", - повідомила адміністрація летовища.

Також у аеропорту розповіли деталі інциденту. Зокрема, уточнюється, що близько 9 ранку було виявлено залишену сумку для ноутбука.

Служба авіаційної безпеки провела необхідні попередні заходи в терміналі аеропорту та прилеглих територіях до приїзду спецслужб. Всіх пасажирів і персонал з аеропорту (більше 300 людей) було евакуйовано, а патрульна поліція перекрила в'їзди на територію аеропорту.

Раніше у поліції повідомили, що сумку ліквідували за допомогою спеціального робота. Попередньо, вибухівки у сумці не виявлено. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Львіваэропорт