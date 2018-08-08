В аэропорту Львова предупредили о задержке рейсов авиакомпании Ernest

Задерживаются рейсы Венеция-Львов-Венеция и Львов-Рим-Львов

В международном аэропорту Львова предупредили о задержке рейсов авиакомпании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Согласно сообщению, задерживаются рейсы Венеция-Львов-Венеция и Львов-Рим-Львов. В частности, рейс ERN297 Венеция-Львов задерживается с вылетом до 13:30, а вылет из Львова задерживается до 21:30. Также сообщается, что рейс ERN 238 Львов-Рим задерживается с вылетом до 16:00, а вылет из Рима задерживается до 18:50.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 августа в аэропорту "Львов" также сообщали о задержке двух рейсов компании Ernest.

Отметим, по данным Министерства инфраструктуры, через аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 увеличился на 26%. Так, за январь-июнь 2018 украинский аэропортами воспользовались 8,9 млн пасажиров. Поток пассажиров на международном сообщении в аэропортах Украины составил 7,9 млн человек. Рост пассажиропотока по международным направлениям составил 27,1%. Во внутреннем авиасообщени количество пассажиров достигло одного миллиона.