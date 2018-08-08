В аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest

Затримуються рейси Венеція-Львів-Венеція та Львів-Рим-Львів

В міжнародному аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest. Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook.

Відповідно до повідомлення, затримуються рейси Венеція-Львів-Венеція та Львів-Рим-Львів. Зокрема, рейс ERN297 Венеція-Львів затримується з вильотом до 13:30, а виліт зі Львова затримується до 21:30. Також повідомляється, що рейс ERN 238 Львів-Рим затримується з вильотом до 16:00, а виліт з Риму затримується до 18:50.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 серпня у аеропорту "Львів" також повідомляли про затримку двох рейсів компанії Ernest.

Зазначимо, за даними Міністерства інфраструктури, через аеропорти України потік пасажирів з початку 2018 року збільшився на 26%. Так, за січень-червень 2018 року українськими аеропортами скористались 8,9 млн пасажирів. Потік пасажирів на міжнародному сполученні в аеропортах України склав 7,9 млн осіб. Зростання пасажиропотоку за міжнародними напрямками склало 27,1%. У внутрішньому авіасполученні кількість пасажирів сягла одного мільйона.