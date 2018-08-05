В аэропорту "Львов" сообщили о задержке двух рейсов компании Azur Air

Авиакомпания не сообщает о причинах задержки рейсов

Международный аэропорт "Львов" сообщает о задержке двух рейсов компании Azur Air. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Как сообщается, будет задержан рейс UTN3216 Анталия-Львов, который вылетит на 7 часов позже, в 17:30 вместо плановых 10:35, а также рейс UTN3215 Львов-Анталия, который отправится в 20:30 при запланированном времени вылета 14:45.

Вместе с тем, авиакомпания не сообщает о причинах задержки рейсов.

Ранее сообщалось, что украинские туристы двое суток не могли вылететь с итальянского Ремини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, был перенесен на 3 августа.

Также ранее Международный аэропорт "Львов" сообщал об отмене рейсов авиакомпании Ernest из Милана. По данным, полученным от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан Бергамо-Львов отменен (плановый прилет 11:00).

Пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, предоставили трансфер в отель в городе Мальпенса и обеспечили горячим питанием на время ожидания рейса.