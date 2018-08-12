В аэропорту «Львов» сообщили об отмене рейсов компании Ernest

Новости Происшествия 12.08.2018 - 12:11
Иллюстративное фото (facebook.comLvivAirport)
Иллюстративное фото (facebook.comLvivAirport)

Причины отмены рейсов компания не сообщила

Международный аэропорт «Львов» сегодня, 12 августа, сообщает об отмене двух рейсов компании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Как сообщается, рейс № ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс № ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменено.

В аэропорту сообщили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. Причины отмены авиакомпания не указала.В аэропорту «Львов» сообщили об отмене рейсов компании Ernest

Напомним, что 6 августа международный аэропорт "Львов" сообщал о задержке двух рейсов компании Ernest. Сообщалось о задержке рейсов №ERN297 Венеция - Львов и №ERN238 Львов - Рим.

Ранее сообщалось, что украинские туристы двое суток не могли вылететь с итальянского Ремини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, был перенесен на 3 августа.

Также ранее Международный аэропорт "Львов" сообщал о отмена рейсов авиакомпании Ernest из Милана. По данным, полученным от авиаперевозчика, рейс № EG223 Милан Бергамо-Львов отменен.

 

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