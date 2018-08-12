В аеропорту "Львів" повідомили про скасування рейсів компанії Ernest

Причини скасування рейсів компанія не повідомила

Міжнародний аеропорт "Львів" сьогодні, 12 серпня, повідомляє про скасування двох рейсів компанії Ernest. Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

Як повідомляється, що рейс № ERN223 Мілан Бергамо-Львів 12.08.2018 та рейс № ERN224 Львів-Мілан Бергамо 12.08.2018 скасовано.

В аеропорту повідомили, що пасажири будуть попереджені про скасування цих рейсів. Причини скасування авіакомпанія не вказала.

Нагадаємо, що 6 серпня міжнародний аеропорт "Львів" повідомляв про затримку двох рейсів компанії Ernest. Повідомлялося про затримку рейсів №ERN297 Венеція - Львів та №ERN238 Львів - Рим.

Раніше повідомлялося, що українські туристи дві доби не могли вилетіти з італійського Реміні до Одеси. Авіарейс ANR5992, який 1 серпня повинна була виконати компанія YanAir, був перенесений на 3 серпня.

Також раніше Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляв про скасування рейсів авіакомпанії Ernest з Мілана. За даними, отриманими від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан Бергамо-Львів скасований.