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В аеропорту Лондона объявили награду за информацию о запустивших дроны

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 03:44
В аеропорту Лондона объявили награду за информацию о запустивших дроны
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Объявлена награда на сумму в 50 тысяч фунтов стерлингов

В аеропорту Гатвик (Великобритания) объявили о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции графства Сассекс.

Как отмечено в сообщении, информаторы должны обратиться в добровольную организацию Crimestoppers. Она переправит данные в аэропорт.

Так, ранее полиция заявляла, что двое подозреваемых в причастности к запуску дронов уже задержаны, хотя их личности назвать отказалась. В аэропорту также обнаружен и сам поврежденный беспилотник, парализовавший работу Гатвика.

Отметим, аэропорт Гатвик приостановил все полеты в ночь на 20 декабря из-за двух дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители отпустили мужчину и женщину, которые были задержаны 21 декабря по подозрению в запуске дронов в аэропорту Лондона (Великобритания). 

Как писало РБК-Украина, 47-летний мужчина и 54-летняя женщина больше не подозреваются полицией в совершении данного правонарушения.

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