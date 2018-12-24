В аеропорту Лондона оголосили винагороду за інформацію про запустивших дрони людей

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Оголошена нагорода на суму в 50 тисяч фунтів стерлінгів

В аеропорту Гатвік (Великобританія) оголосили про нагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто повідомить про причетних до запуску дронів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції графства Сассекс.

Як зазначено в повідомленні, інформатори повинні звернутися до добровільної організації Crimestoppers. Вона переправить дані в аеропорт.

Так, раніше поліція заявляла, що двоє підозрюваних у причетності до запуску дронів вже затримано, хоча їх особистості назвати відмовилася. В аеропорту також виявлений і сам пошкоджений безпілотник, який паралізував роботу Гатвік.

Зазначимо, аеропорт Гатвік призупинив всі польоти в ніч на 20 грудня через два дрони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці відпустили чоловіка і жінку, які були затримані 21 грудня за підозрою в запуску дронів в аеропорту Лондона (Великобританія).

Як повідомляло РБК-Україна, 47-річний чоловік та 54-річна жінка більше не підозрюються поліцією у скоєнні даного правопорушення.