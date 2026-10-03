В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования"
В аэропорту Кишинева имени Евгения Доги временно приостанавливали работу из-за уведомлений о минировании. После проверки спецслужбами угроза не подтвердилась, и аэропорт вернулся в штатный режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного аэропорта Кишинева.
Днем 3 октября в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования.
Спецслужбы и пограничники срочно эвакуировали пассажиров и персонал из помещения терминала.
Из-за инцидента процессы регистрации временно остановили, а график выполнения рейсов претерпел изменения.
По состоянию на 16.00 профильные службы Министерства внутренних дел завершили проверку территории. Информация о заминировании оказалась ложной.
После этого доступ пассажиров к терминалу возобновили, а посадочные процедуры начались в обычном порядке.
Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний.
Напомним, что волна сообщений о минировании аэропорта Кишинева продолжается уже второй день.
Накануне, 2 октября, в терминале также объявляли срочную эвакуацию и останавливали регистрацию пассажиров из-за аналогичного сигнала об угрозе.
Кроме того, ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.
В частности, во время массированного обстрела Украины утром 3 октября воздушное пространство соседней страны испытало нарушения - на территории Молдовы зафиксировали взрывы трех ракет и двух дронов.