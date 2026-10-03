ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования"

17:20 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования" Фото: аэропорт Кишинева (wikipedia.org)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В аэропорту Кишинева имени Евгения Доги временно приостанавливали работу из-за уведомлений о минировании. После проверки спецслужбами угроза не подтвердилась, и аэропорт вернулся в штатный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного аэропорта Кишинева.

Днем 3 октября в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования.

Спецслужбы и пограничники срочно эвакуировали пассажиров и персонал из помещения терминала.

Из-за инцидента процессы регистрации временно остановили, а график выполнения рейсов претерпел изменения.

По состоянию на 16.00 профильные службы Министерства внутренних дел завершили проверку территории. Информация о заминировании оказалась ложной.

После этого доступ пассажиров к терминалу возобновили, а посадочные процедуры начались в обычном порядке.

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний.

Напомним, что волна сообщений о минировании аэропорта Кишинева продолжается уже второй день.

Накануне, 2 октября, в терминале также объявляли срочную эвакуацию и останавливали регистрацию пассажиров из-за аналогичного сигнала об угрозе.

Кроме того, ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

В частности, во время массированного обстрела Украины утром 3 октября воздушное пространство соседней страны испытало нарушения - на территории Молдовы зафиксировали взрывы трех ракет и двух дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова Аэропорт Кишинев Эвакуация
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры