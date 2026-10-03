В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования"

Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В аэропорту Кишинева имени Евгения Доги временно приостанавливали работу из-за уведомлений о минировании. После проверки спецслужбами угроза не подтвердилась, и аэропорт вернулся в штатный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного аэропорта Кишинева.

Днем 3 октября в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования. Спецслужбы и пограничники срочно эвакуировали пассажиров и персонал из помещения терминала. Из-за инцидента процессы регистрации временно остановили, а график выполнения рейсов претерпел изменения. По состоянию на 16.00 профильные службы Министерства внутренних дел завершили проверку территории. Информация о заминировании оказалась ложной. После этого доступ пассажиров к терминалу возобновили, а посадочные процедуры начались в обычном порядке. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний.