UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В аеропорту Кишинева через Росію затримували помічника нардепа Джемілєва

Фото: Ерол Велієв, помічник нардепа Мустафи Джемілєва (atr.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Молдовські правоохоронці затримали в аеропорту Кишинева Ерола Велієва, помічника нардепа Мустафи Джемілєва. Після розголосу його відпустили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Facebook.

"Близько години тому після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва", - написав Чубаров на сторінці у Facebook.

Глава Меджлісу пояснив, що це затримання викликає занепокоєння через те, що Велієв є помічником нардепа та одним з багатьох кримських татар з російського "списку терористів".

Згодом Чубаров повідомив, що Велієва відпустили. Причиною затримання, за словами глави Меджлісу, стало те, що Велієв оголошений у російський національний розшук.

"Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні російські силовики оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента відреагували на цю подію різкою заявою.

Водночас Міністерство закордонних справ України назвало це "свідченням відчаю" російської державної машини та російської пропаганди.

Додамо, в російському розшуку також перебувають колишній та чинний головкоми ЗСУ - Валерій Залужний та Олександр Сирський. Також росіяни розшукують голову СБУ Василя Малюка та суддю суду ООН, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мустафа ДжемілєвКримМолдоваКишинев