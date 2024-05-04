В аеропорту Кишинева через Росію затримували помічника нардепа Джемілєва

"Близько години тому після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва", - написав Чубаров на сторінці у Facebook.

Глава Меджлісу пояснив, що це затримання викликає занепокоєння через те, що Велієв є помічником нардепа та одним з багатьох кримських татар з російського "списку терористів".

Згодом Чубаров повідомив, що Велієва відпустили. Причиною затримання, за словами глави Меджлісу, стало те, що Велієв оголошений у російський національний розшук.

"Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - додав він.