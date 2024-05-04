В аэропорту Кишинева из-за России задерживали помощника нардепа Джемилева

"Около часа назад по прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан возвращающийся домой в Киев гражданин Украины Эрол Велиев", - написал Чубаров на странице в Facebook.

Глава Меджлиса пояснил, что это задержание вызывает беспокойство из-за того, что Велиев является помощником нардепа и одним из многих крымских татар из российского "списка террористов".

Позже Чубаров сообщил, что Велиев был отпущен. Причиной задержания, по словам главы Меджлиса, оказалось то, что Велиев объявлен в российский национальный розыск.

"Правда, при чем тут спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", - добавил он.