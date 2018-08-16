Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды в Киеве

Для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники

В Киеве в ночь на 16 августа, в результате сильного ливня, были подтоплены несколько улиц. По состоянию на утро спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, всего в результате непогоды в столице было повалено 14 деревьев.

"Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС всего привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ул. Московская, 36 спасатели сняли часть свисающей металлической кровли 5-ти этажного жилого дома.

Кроме того, на ул. Котовского, 11, предоставлялась помощь по буксированию 1-го автомобиля из ямы.

Возле метро Черниговская под мостом предоставлялась помощь по буксированию 3-х подтопленных автомобилей. На месте происшествия работали бойцы 19-й ГССЧ.

Также в ГСЧС сообщают, что в целом спасателями было откачано 45 м куб. воды.

"Проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате непогоды на ул. Братиславская, 8 А, металлическая вышка мобильной связи "Киевстар" свисает из 5-ти этажного жилого дома. На месте остаются спасатели КАРС КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи.

Фото: ликвидация последствий непогоды в Киеве

Также на проул. Политехническом, 1/33, наклонилась елка высотой 15 метров. Представители "Киевзеленстрой" будут проводить работы по ее восстановлению.

Кроме того, dtp.kiev.ua сообщает о граде в столице.

Сегодня утром автомобилисты начинают день с откапывания автомобилей из града:) Хорошо что был мелкий. Но эго было... Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 15 августа 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение дня, 16 августа, сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Концентрации диоксида азота и формальдегида превысили допустимые нормы.

Также сообщалось, что в Киеве до 17 августа 2018 года будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечалось, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве в период с 14 по 17 августа. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем, в том числе в лесопарковых зонах.