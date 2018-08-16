Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды в Киеве
Для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники
В Киеве в ночь на 16 августа, в результате сильного ливня, были подтоплены несколько улиц. По состоянию на утро спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, всего в результате непогоды в столице было повалено 14 деревьев.
"Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС всего привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ул. Московская, 36 спасатели сняли часть свисающей металлической кровли 5-ти этажного жилого дома.
Кроме того, на ул. Котовского, 11, предоставлялась помощь по буксированию 1-го автомобиля из ямы.
Возле метро Черниговская под мостом предоставлялась помощь по буксированию 3-х подтопленных автомобилей. На месте происшествия работали бойцы 19-й ГССЧ.
Также в ГСЧС сообщают, что в целом спасателями было откачано 45 м куб. воды.
"Проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате непогоды на ул. Братиславская, 8 А, металлическая вышка мобильной связи "Киевстар" свисает из 5-ти этажного жилого дома. На месте остаются спасатели КАРС КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи.
Фото: ликвидация последствий непогоды в Киеве
Также на проул. Политехническом, 1/33, наклонилась елка высотой 15 метров. Представители "Киевзеленстрой" будут проводить работы по ее восстановлению.
Кроме того, dtp.kiev.ua сообщает о граде в столице.
Сегодня утром автомобилисты начинают день с откапывания автомобилей из града:) Хорошо что был мелкий. Но эго было...Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 15 августа 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение дня, 16 августа, сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Концентрации диоксида азота и формальдегида превысили допустимые нормы.
Также сообщалось, что в Киеве до 17 августа 2018 года будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как отмечалось, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве в период с 14 по 17 августа. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем, в том числе в лесопарковых зонах.