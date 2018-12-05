В аэропорту "Киев" самолет столкнулся с автомобилем, повреждено крыло

Фото: самолет авиакомпании "Мотор Сич" (facebook.com/airportkiev)

В результате аварии отложен рейс с Киева до Одессы

В аэропорту "Киев" имени Сикорского во вторник, 5 декабря, произошла авария - самолет авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с автомобилем наземного обслуживания, который стоял рядом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что екапаж самолета Як-40 (бортовой номер UR-MSX) без команды о старте начал движение воздушного судна, в результате чего наехал на автомобиль, который обслуживал этот самолет и еще не закончил все соответствующие операции.

"В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок. Вследствие столкновения никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

На борту самолета в это время находилось 19 пассажиров и четверо членов экипажа, в общем ЯК-40 рассчитан на размещение 32 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Известно, что самолет авиакомпании "Мотор Сич" должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 (рейс M9254). В связи с аварией рейс отложен до 14:30. Самолет, который доставит пассажиров до Одессы, вылетел из Запорожья

"Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания Терминала D для внутренних рейсов, им были предложены напитки и бутерброды. Продолжается расследование авиационного инцидента", - отметили в администрации аэропорта.

Напомним, вчера, 4 декабря 2018, в экспресса "Киев-Борисполь" заглох двигатель на пути из Киева в аэропорт. В связи поломкой экспресс до аэропорта опоздал на 30 минут.