Бориспільський експрес зламався на шляху з Києва в аеропорт

Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поїзд спинився на перегоні станції Дарниця-Фармацевтична

Експрес "Киев-Борисполь" заглох на шляху з Києва в аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пасажирів в Facebook.

"Поїзд Київ-аеропорт "Бориспіль" заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запуститься двигун. Стоїмо на перегоні", - написав Михайло Макаренко на форумі залізничників у соцмережі.

За його словами, запізнення склало близько 30 хвилин.

"620 М-0011 притягнув М62. Людей в аеропорту попросили почекати наступного, але потім пустили у 0011. Через кілька хвилин машиніст попросив людей перейти в наступний потяг", - написав він.

Фото: (facebook.com/Михаил Макаренко)

Нагадаємо,1 грудня, швидкісний експрес зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Повідомлялося, що "Укрзалізниця" виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси з-за поломки експреса "Київ-Бориспіль". Пізніше Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експреса "Київ-Бориспіль" за його тимчасову несправність.

2 грудня повідомлялося, що українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломки нового експреса "Київ-Бориспіль", повністю компенсували вартість нового квитка.