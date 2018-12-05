В аеропорту "Київ" літак зіткнувся із автомобілем, пошкоджено крило

Фото: літак авіакомпанії "Мотор Січ" (facebook.com/airportkiev)

У результаті аварії відкладено рейс із Києва до Одеси

В аеропорту "Київ" імені Сікорського у вівторок, 5 грудня, сталась аварія - літак авіакомпанії "Мотор Січ" зіткнувся із автомобілем наземного обслуговування, який стояв поряд. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що екапаж літака Як-40 (бортовий номер UR-MSX) без команди про старт почав рух повітряного судна, у результаті чого наїхав на автомобіль, який обслуговував цей літак і ше не закінчив усі відповідні операції.

"Внаслідок цього інциденту літак отримав ушкодження передньої кромки крила, а технічний автомобіль перекинувся на бік. В результаті зіткнення ніхто не постраждав", - зазначили в прес-службі.

На борту літака в цей час перебувало 19 пасажирів та четверо членів екіпажу, загалом ЯК-40 розрахований на розміщення 32 пасажирів. Ніхто з них в результаті інциденту не постраждав.

Відомо, що літак авіакомпанії "Мотор Січ" мав вирушити з Києва до Одеси о 9:50 (рейс M9254). У зв'язку із аварією рейс відкладено до 14:30. Літак, який доправить пасажирів до Одеси, вилетів із Запоріжжя

"Нині пасажири знаходяться в залі очікування Терміналу D для внутрішніх рейсів, їм було запропоновано напої та бутерброди. Триває розслідування авіаційного інциденту", - зазначили в адміністрації аеропорту.

Нагадаємо, учора, 4 грудня 2018, в експресу "Київ-Бориспіль" заглох двигун на шляху з Києва в аеропорт. У зв'язку поломкою експрес до аеропорту спізнився на 30 хвилин.