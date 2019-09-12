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В аэропорту Канады самолет Трюдо столкнулся с автобусом

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 11:43
В аэропорту Канады самолет Трюдо столкнулся с автобусом
Фото: Самолет Трюдо столкнулся с автобусом (CBC News)

Автобус задел крыло самолета

Самолет, на котором прилетел премьер-министр Канады Джастин Трюдо, столкнулся с автобусом на аэродроме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Сообщается, что инцидент произошел в Виктории, столице провинции Британская Колумбия. Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, на котором Джастин Трюдо путешествует во время своей избирательной кампании.

В Викторию Трюдо прибыл вместе с членами избирательного штаба и журналистами в первый день избирательной кампании для ведения агитации.

Во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта. По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, немедленных изменений в планах премьер-министра не будет. При этом, профессиональная оценка повреждений будет проведена.

В аэропорту Канады самолет Трюдо столкнулся с автобусом

Фото: Самолет Трюдо столкнулся с автобусом (CBC News)

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории. Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами.

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