ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Канади літак Трюдо зіткнувся з автобусом

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 11:43
В аеропорту Канади літак Трюдо зіткнувся з автобусом
Фото: Літак Трюдо зіткнувся з автобусом (CBC News)

Автобус зачепив крило літака

Літак, на якому прилетів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, зіткнувся з автобусом на аеродромі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Повідомляється, що інцидент стався у Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія. Автобус для представників ЗМІ, який стояв на аеродромі, під час від'їзду зачепив крило літака, на якому Джастін Трюдо подорожує під час своєї передвиборчої кампанії.

До Вікторії Трюдо прибув разом з членами виборчого штабу і журналістами в перший день передвиборчої кампанії для ведення агітації.

Під час зіткнення ніхто не постраждав, але поки неясно, чи літак вимагатиме ремонту. За словами керівника виборчого штабу Ліберальної партії, негайних змін у планах прем'єр-міністра не буде. При цьому, професійна оцінка пошкоджень буде проведена.

В аеропорту Канади літак Трюдо зіткнувся з автобусом

Фото: Літак Трюдо зіткнувся з автобусом (CBC News)

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розпуск парламенту.З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії. Парламентські вибори в Канаді пройдуть 21 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.

Трюдо оголосив про розпуск парламенту Канади Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту
Новини України КанадааэропортЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся