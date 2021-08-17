В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 40 человек. Они были убиты в результате стрельбы на территории воздушной гавани и в давке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLOnews .

Как отмечает телеканал, граждане, несмотря на призывы талибов оставаться дома и смерти людей, упавших с шасси самолетов, все равно приходят к аэропорту, надеясь вылететь из страны.

Большое количество женщин пытаются бежать из Афганистана, говоря, что отчаянная ситуация в стране вынуждает их уехать.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Отметим, что 15 августа боевики "Талибана" окружили Кабул, после чего афганское правительство заявило о мирной передаче власти талибам. В тот же день президент Афганистана Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Больше о ситуации в Афганистане - в материале "Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше".