В аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей. Вони були вбиті в результаті стрілянини на території повітряної гавані і в тисняві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLOnews .

Як зазначає телеканал, громадяни, незважаючи на заклики талібів залишатися вдома і смерті людей, що впали з шасі літаків, все одно приходять до аеропорту, сподіваючись вилетіти з країни.

Велика кількість жінок намагаються втекти з Афганістану, кажучи, що відчайдушна ситуація в країні змушує їх виїхати.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародного співтовариства залишилося тільки три посольства-Росії, Китаю і Пакистану.

Зазначимо, що 15 серпня бойовики "Талібану" оточили Кабул, після чого афганський уряд заявив про мирну передачу влади талібам. В той же день президент Афганістану Гані склав повноваження і втік з країни.

Більше про ситуацію в Афганістані - в матеріалі "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".