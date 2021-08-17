В аэропорту Кабула американский военный получил легкое ранение. Это сообщил в понедельник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.
"Было сообщение, что один военнослужащий США был ранен, но легко, и он уже вернулся к службе", - сказал он. Генерал не предоставил каких-либо подробностей и обстоятельств инцидента.
Сообщается также, что военный уже вернулся на службу.
Ранее мы писали, что США возобновили эвакуацию из Афганистана.
Напомним, днем 16 августа военные США были вынуждены приостановить отправку эвакуационных рейсов из-за скопления большого количества людей на взлетной полосе.