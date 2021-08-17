В аэропорту Кабула американский военный получил легкое ранение. Это сообщил в понедельник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

"Было сообщение, что один военнослужащий США был ранен, но легко, и он уже вернулся к службе", - сказал он. Генерал не предоставил каких-либо подробностей и обстоятельств инцидента.

Сообщается также, что военный уже вернулся на службу.