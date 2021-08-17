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В аеропорту Кабула американський військовий отримав легке поранення

Автор: РБК-Україна

В аеропорту Кабула американський військовий отримав легке поранення. Про це повідомив у понеділок на брифінгу в Пентагоні генерал Хенк Тейлор.

Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.

"Було повідомлення, що один військовослужбовець США був поранений, але легко, і він вже повернувся до служби", - сказав він. Генерал не надав будь-яких подробиць і обставин інциденту.

Повідомляється також, що військовий вже повернувся на службу.

Раніше ми писали, що США відновили евакуацію з Афганістану.

Нагадаємо, вдень 16 серпня військові США були змушені призупинити відправку евакуаційних рейсів через скупчення великої кількості людей на злітній смузі.

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Афганистан