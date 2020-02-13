В аэропорту Херсона разоблачили таможенников на систематических взятках

Служба безопасности Украины разоблачила схему получения систематических взяток сотрудниками таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили в спецслужбе, таможенники требовали взятки с предпринимателей, которые занимались импортом товаров из одной из стран Ближнего Востока.

"За различные суммы взяток чиновники "не замечали" возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету", - сообщили в СБУ.

По предварительным данным, с одного человека таможенники требовали от 300 до 500 долларов. За рабочую смену они получали до 4 тысяч долларов взятки.

Одного из таможенников задержали после получения очередной взятки. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Также изучается причастность других чиновников к коррупционной схеме.

Ранее РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований задержало сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции в Киеве за получении взятки. Следователь получил тысячу долларов за закрытие уголовного дела.

Также сообщалось, что чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.