В аэропорту "Харьков" из-за тумана задерживают рейсы

Иллюстративное фото (hrk.aero)

Задерживают рейсы в Турцию, Германию, Польшу и города Украины

В международном аэропорту "Харьков" в четверг, 28 ноября, задержали ряд рейсов из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Так, по состоянию на 16:30 были задержаны рейсы в Стамбул (TK 1474, PC 427), Дортмунд (W6 6941), Варшаву (LO 762), Киев (PS 026) и Львов (PQ 163). Также задерживаются рейсы в Харьков из Стамбула (TK 1473), Киева (PS 025), Праги (PQ 894) и Львова (PQ 164).

Кроме того, рейсы Стамбул-Харьков (PC 427) и Дортмунд-Харьков (W6 6942) прибыли на запасной аэродром в международном аэропорту "Борисполь", а рейс Варшава-Харьков (LO 761) был отменен.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 28 ноября на территории Украины ожидается сильный туман. В связи с осложнением погодных условий прогнозировалось ухудшение видимости до 200-500 метров.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 27 ноября в международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку тренировочный самолет YAK-18. Инцидент произошел в 12:53. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту самолета находились 2 человека.