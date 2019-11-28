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В аеропорту "Харків" через туман затримують рейси

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 17:35
В аеропорту "Харків" через туман затримують рейси
Ілюстративне фото (hrk.aero)

Затримують рейси до Туреччини, Німеччини, Польщі та міста України

У міжнародному аеропорту "Харків" у четвер, 28 листопада, затримали ряд рейсів через туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

Так, станом на 16:30 було затримано рейси до Стамбула (TK 1474, PC 427), Дортмунда (W6 6941), Варшави (LO 762), Києва (PS 026) та Львова (PQ 163). Також затримуються рейси до Харкова з Стамбула (TK 1473), Києва (PS 025), Праги (PQ 894) та Львова (PQ 164).

Крім того, рейси Стамбул-Харків (PC 427) та Дортмунд-Харків (W6 6942) прибули на запасний аеродром в міжнародному аеропорту "Бориспіль", а рейс Варшава-Харків (LO 761) було скасовано.

В аеропорту &quot;Харків&quot; через туман затримують рейси

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 28 листопада на території України очікується сильний туман. У зв'язку з ускладненням погодних умов прогнозувалося погіршення видимості до 200-500 метрів.

Крім того, РБК-Україна писало, що 27 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку тренувальний літак YAK-18. Інцидент стався о 12:53. Причиною вимушеної посадки стала відмова двигуна. На борту літака знаходилися 2 людини.

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