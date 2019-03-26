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В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены 54 рейсов

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 15:31
В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены 54 рейсов
Иллюстративное фото (twitter.com TheLocalGermany)

Рейсы отменены из-за сбоя в работе программного обеспечения

В аэропорту Франкфурта-на-Майне отметили 54 рейсов из-за сбоя в работе программного обеспечения​. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Frankfurter Neue Presse.

Сообщается, что не вылетели в срок более 4100 пассажиров. Масштабные сбои, которые замедляют скорость работы диспетчеров, начались 21 марта в аэропорту Лангена. Тогда было сокращено число рейсов из Лангена и Франкфурта.

Также в первой половине дня в понедельник, 25 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 68 рейсов.

Сообщается, что 68 из 1400 рейсов были отменены из-за сбоя программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов , который находится в Лангене близ Франкфурта и контролирует регион между Боденским озером, границей с Нидерландами, Касселем и Тюрингией. В связи с возникшими проблемами пропускная способность центра снижена на 25 процентов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что норвежская авиакомпания Norwegian потребует от компании Boeing компенсации после отмены рейсов над странами Евросоюза. 

Напомним Lufthansa, крупнейшая авиакомпания в Европе, отменила не менее 414 рейсов 15 января из-за забастовок рабочих в немецких аэропортах.

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