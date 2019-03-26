ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 54 рейсів

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 15:31
В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 54 рейсів
Ілюстративне фото (twitter.com TheLocalGermany)

Рейси скасовані через збій в роботі програмного забезпечення

В аеропорту Франкфурта-на-Майні відмінили 54 рейсів через збій в роботі програмного забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Frankfurter Neue Presse.

Повідомляється, що не вилетіли в термін понад 4100 пасажирів. Масштабні збої, які уповільнюють швидкість роботи диспетчерів, почалися 21 березня в аеропорту Лангена. Тоді було скорочено число рейсів з Лангена і Франкфурта.

Також у першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні були скасовані 68 рейсів.

Повідомляється, що 68 з 1400 рейсів були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів , який знаходиться в Лангене поблизу Франкфурта і контролює регіон між Боденським озером, кордоном з Нідерландами, Касселем і Тюрінгією. У зв'язку з виниклими проблемами пропускна спроможність центру знижена на 25 відсотків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що норвезька авіакомпанія Norwegian вимагатиме від компанії Boeing компенсації після скасування рейсів над країнами Євросоюзу.

Нагадаємо Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала не менш 414 рейсів 15 січня через страйки робітників у німецьких аеропортах.

Wizz Air планує запустити нові міжнародні рейси з Чернівців З аеропорту "Полтава" наступного тижня відправиться перший міжнародний рейс
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України аэропортсбойФранкфурт-на-Майне
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся