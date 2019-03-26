В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 54 рейсів

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Рейси скасовані через збій в роботі програмного забезпечення

В аеропорту Франкфурта-на-Майні відмінили 54 рейсів через збій в роботі програмного забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Frankfurter Neue Presse.

Повідомляється, що не вилетіли в термін понад 4100 пасажирів. Масштабні збої, які уповільнюють швидкість роботи диспетчерів, почалися 21 березня в аеропорту Лангена. Тоді було скорочено число рейсів з Лангена і Франкфурта.

Також у першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні були скасовані 68 рейсів.

Повідомляється, що 68 з 1400 рейсів були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів , який знаходиться в Лангене поблизу Франкфурта і контролює регіон між Боденським озером, кордоном з Нідерландами, Касселем і Тюрінгією. У зв'язку з виниклими проблемами пропускна спроможність центру знижена на 25 відсотків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що норвезька авіакомпанія Norwegian вимагатиме від компанії Boeing компенсації після скасування рейсів над країнами Євросоюзу.

Нагадаємо Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала не менш 414 рейсів 15 січня через страйки робітників у німецьких аеропортах.