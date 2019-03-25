В аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов

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Отмена рейсов произошла из-за сбоя в программном обеспечении

В первой половине дня в понедельник, 25 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) были отменены 68 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что 68 из 1400 рейсов были отменены из-за сбоя программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов (DFS), который находится в Лангене близ Франкфурта и контролирует регион между Боденским озером, границей с Нидерландами, Касселем и Тюрингией. В связи с возникшими проблемами пропускная способность центра снижена на 25 процентов.

При этом 46 из этих рейсов аннулировала авиакомпания Lufthansa. В результате в нужное время не смогут вылететь 4500 пассажиров.

По данным авиакомпании, отменены прежде всего рейсы, которые повторяются с небольшими интервалами времени.

Судя по всему, часть полетов будет отменена и в ближайшие дни. Сбой в программном обеспечении предполагается устранить в ночь на 28 марта.

Другие диспетчерские центры DFS в Мюнхене, Бремене и Карлсруэ от компьютерного сбоя не пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что норвежская авиакомпания Norwegian потребует от компании Boeing компенсации после отмены рейсов над странами Евросоюза.

Напомним Lufthansa, крупнейшая авиакомпания в Европе, отменила не менее 414 рейсов 15 января из-за забастовок рабочих в немецких аэропортах.