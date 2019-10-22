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В аэропорту Чикаго взорвалась сумка во время погрузки багажа на самолет

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 01:26
В аэропорту Чикаго взорвалась сумка во время погрузки багажа на самолет
Фото: Chicago Midway International Airport (

На некоторое время работа аэропорта по приему и отправке рейсов была приостановлена

В международном аэропорту Мидуэй в Чикаго (США) в понедельник незадолго после полудня произошел взрыв во время погрузки багажа в самолет мексиканской авиакомпании Volaris. Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что взорвалась одна из сумок. Полиция заявила, что сумка взорвалась на погрузочном ремне. Аварийные бригады отреагировали на взрыв бомбы.

Вскоре власти обнародовали предположение, что взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона. Власти заявили, что взрыв издал громкий шум, и в сумке впоследствии не было дыма.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже полиция подтвердила, что инцидент был устранен и угрозы общественной безопасности не было.

На время исследования территории аэропорта его работа была приостановлена. Теперь все операции в аэропорту возобновились.

Напомним, 21 октября около 18:20 поступила информация в ГСЧС о резком запахе аммиака в аэропорту "Борисполь". В результате этого с 20:00 вылет самолетов из терминала F был приостановлен. В зоне деятельности аэропорта в связи с обработкой полей амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

Позже стало известно, что за помощью к медикам из-за подозрения отравления обратились около 50 человек. Работа аэропорта восстановлена.

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