В аеропорту Чикаго вибухнула сумка під час вантаження багажу на літак

На деякий час робота аеропорту по прийому і відправлення рейсів була припинена
У міжнародному аеропорту Мідвей в Чикаго (США) у понеділок незадовго після полудня стався вибух під час вантаження багажу в літак мексиканської авіакомпанії Volaris. Про це передає Daily Mail.
Наголошується, що вибухнула одна з сумок. Поліція заявила, що вибухнула сумка на завантажувальному ремені. Аварійні бригади відреагували на вибух бомби в чиказькому аеропорту.
Незабаром влада оприлюднила припущення, що вибух міг бути викликаний акумулятором або зарядним пристроєм для мобільного телефону. Влада заявила, що вибух видав гучний шум, при цьому в сумці згодом не було диму.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Пізніше поліція підтвердила, що інцидент був усунутий і загрози суспільній безпеці не було.
На час дослідження території аеропорту його робота була припинена. Тепер всі операції в аеропорту поновилися.
Нагадаємо, 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". У результаті цього з 20:00 виліт літаків з терміналу F було призупинено. У зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.
Пізніше стало відомо, що за допомогою до медиків через підозри отруєння звернулися близько 50 осіб. Робота аеропорту відновлена.