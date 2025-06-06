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В аэропорту Брянска в РФ прогремели мощные взрывы

Россия, Пятница 06 июня 2025 01:00
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В аэропорту Брянска в РФ прогремели мощные взрывы Фото иллюстративное: пожар в Брянске ( SVTV NEWS )
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 5 июня жители Брянска сообщили о серии мощных взрывов над городом, а также о пожаре в районе местного аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

Так, в ночь на 5 июня жители российского Брянска сообщили о серии громких взрывов над городом.

Взрывы прогремели около 23:30. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе местного аэродрома после взрывов.

Так называемые российские военкоры жалуются, что, вероятно, целью могла стать установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которая вероятно размещалась на территории аэродрома.

На момент публикации российские власти официально не комментировали ситуацию. В то же время местные паблики и военкоры активно обсуждают вероятную атаку БПЛА по аэродрому.

Отметим, что удар по Брянску это не первый подобный инцидент. Еще бы, город расположен вблизи украинской границы, а потому неоднократно становился объектом атак беспилотников.

Напомним, что прямо сейчас во временно оккупированном Крыму объявили сигнал тревоги. Оккупанты жалуются на ракетную атаку на полуостров.

К слову, 1 июня СБУ осуществила историческую и беспрецедентную атаку на российские аэродромы. Операцию под названием "Паутина" готовили полтора года.

Служба безопасности FPV-дронами ударила по российским авиабазам "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Целью операции было поражение самолетов стратегической авиации, которыми россияне бьют по Украине.

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