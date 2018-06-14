В аэропорту "Борисполь" задержали злоумышленника, причастного к торговле людьми

Мужчина завербовал и переправлял в один из китайских борделей трех молодых женщин из Украины

В аэропорту "Борисполь" полицейские задержали злоумышленника, причастного к торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, сегодня, 14 июня, около 13 часов 30 минут работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ) задержали в международном аэропорту "Борисполь" злоумышленника, который переправлял трех гражданок Украины в возрасте 22-23 года до борделя в одном из особых административных районов Китая

"Правоохранители установили, что 55-летний житель города Винница лично вербовал молодых женщин, которые попали в сложные жизненные ситуации. Во время встреч с ними "работодатель" рассказывал о большом денежном вознаграждение за сексуальные услуги, а именно 65 долларов за час, и обещал обеспечить жильем и питанием", - говорится в сообщении.

Фото: злоумышленник Сообщается, что для трех жительниц Черкасской и Николаевской областей, злоумышленник приобрел авиабилеты и сопроводил их к аэропортк "Борисполь". Встретить их в Китае и доставить до борделя должен был его знакомый. Винничанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту открыто уголовное производство по части первой ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители предотвратили продаже новорожденного ребенка