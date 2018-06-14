В аэропорту "Борисполь" задержали злоумышленника, причастного к торговле людьми

Мужчина завербовал и переправлял в один из китайских борделей трех молодых женщин из Украины
В аэропорту "Борисполь" полицейские задержали злоумышленника, причастного к торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Так, сегодня, 14 июня, около 13 часов 30 минут работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ) задержали в международном аэропорту "Борисполь" злоумышленника, который переправлял трех гражданок Украины в возрасте 22-23 года до борделя в одном из особых административных районов Китая
"Правоохранители установили, что 55-летний житель города Винница лично вербовал молодых женщин, которые попали в сложные жизненные ситуации. Во время встреч с ними "работодатель" рассказывал о большом денежном вознаграждение за сексуальные услуги, а именно 65 долларов за час, и обещал обеспечить жильем и питанием", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по части первой ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители предотвратили продаже новорожденного ребенка