У Черкаській області запобігли продажу новонародженої дитини

29-річна жінка намагалася продати свою дитину за 140 тис. гривень

У Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"29-річна жінка намагалася продати свою дитину за 140 тисяч гривень. Сьогодні, 12 червня, її затримали поліцейські поблизу пологового будинку. Тепер породіллі загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

Фото: npu.gov.ua

У жінки вже є двоє дітей віком шести та восьми років. Вона вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

"Вона підшукувала клієнтів серед своїх знайомих. Коли жінка знайшла сімейну пару, яка погодилась придбати дитину, породілля домовилась з ними про зустріч. Свою новонароджену дитину мати оцінила у 140 тисяч гривень", - повідомив заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України Ігор Малахов.

Нагадаємо, 7 травня прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, завадили незаконному вивезенню дитини.