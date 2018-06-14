У аеропорту "Бориспіль" затримали зловмисника, причетного до торгівлі людьми

Чоловік завербував та переправляв до одного з китайських борделів трьох молодих жінок з України

У аеропорту "Бориспіль" поліцейські затримали зловмисника, причетного до торгівлі людьми. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, сьогодні, 14 червня, близько 13 годин 30 хвилин працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України (ДБЗПТЛ) затримали у міжнародному аеропорту "Бориспіль" зловмисника, який переправляв трьох громадянок України віком 22-23 роки до борделю в одному із особливих адміністративних районів Китаю.

"Правоохоронці встановили, що 55-річний житель міста Вінниця особисто вербував молодих жінок, які потрапили у складні життєві ситуації. Під час зустрічей з ними "працедавець" розповідав про велику грошову винагороду за сексуальні послуги, а саме 65 доларів за годину, та обіцяв забезпечення житлом і харчуванням", - йдеться у повідомленні.

Фото: зловмисник Повідомляється, що для трьох мешканок Черкаської та Миколаївської областей, зловмисник придбав авіаквитки та супроводив їх до аеропорту "Бориспіль". Зустріти їх у Китаї та доставити до борделю повинен був його знайомий.

Вінничанин затриманий у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першою ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини