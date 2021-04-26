Игорь Гладковский прибыл в Украину. После досмотра в аэропорту его отпустили

Игорь Гладковский прибыл в Украину. На границе он был на несколько минут задержан пограничниками, и отпущен.
Об этом рассказали источники РБК-Украина.
По словам собеседника, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" его остановили пограничники на 5-7 минут, но в дальнейшем отпустили.
Источник отметил, что вместе с ним летел отец - Олег Гладковский.
21 апреля Игоря Гладковского НАБУ объявило в розыск. По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.
Он трижды не явился на допрос в НАБУ.
Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.
Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.
В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.