Ігор Гладковський прибув в Україну. Після огляду в аеропорту його відпустили

Ігор Гладковський прибув в Україну. На кордоні він був на кілька хвилин затриманий прикордонниками, і відпущений.
Про це розповіли джерела РБК-Україна.
За словами співрозмовника, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту "Бориспіль" його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але надалі відпустили.
Джерело зазначило, що разом з ним летів батько - Олег Гладковський.
21 квітня Ігоря Гладковського НАБУ оголосило в розшук. За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.
Він тричі не з'явився на допит в НАБУ.
Нагадаємо, Ігорю Гладковському повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродавали запчастини з великою націнкою.
Пізніше стало відомо, що прокуратура не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського.
Наприкінці 2020 року розслідування у справі Ігоря Гладковського завершили.