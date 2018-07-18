В аэропорту "Борисполь" задержали сообщника боевиков "ДНР"

Сообщник боевиков "ДНР" хотел полететь в одну из стран Ближнего Востока

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника боевиков так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами.

В ответ делец предоставлял боевикам автомобиль для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемой "народной рады" "ДНР" за "содействие" бизнеса.

"Сейчас пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, что возле Мариуполя задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР".